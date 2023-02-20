Бывшая жена Джигарханяна сообщила о новом романе

О своем новом романе сообщила «Комсомольской правде» бывшая жена покойного актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.

«Есть перемены в жизни, но я о них не кричу. Да, у меня есть свой человек. Но рассказывать все подробности я пока не буду», — заявила она.

По словам пианистки, новый возлюбленный не старше ее и от музыкальной профессии он далек. «У меня сейчас не получается общаться с людьми, которые старше. Когда муж старше, у меня уже было. (...) В любом случае дело не в возрасте, а в отношениях. Если они устраивают — значит, хорошо. Да, меня то, что есть сейчас, устраивает», — поделилась она.

Цымбалюк-Романовская подчеркнула, что вновь выходить замуж пока не планирует, хочет «сама управлять своей жизнью» и ни от кого не зависеть. У 44-летней артистки пока нет детей, но она не переживает по этому поводу.

«Конечно, я планирую стать матерью и иметь семью. У меня все, что хорошее, в плане есть», — сказала она.

Ранее в новом романе после развода с бизнесменом Сергеем Абгаряном призналась певица Анастасия Стоцкая. «Что же такая красавица, как я, будет одна? Конечно, у меня есть мужчина», — заявила она.