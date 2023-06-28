Бывшая жена футболиста Мамаева показала ягодицы после пластической операции

Фигуру в бикини показала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) бывшая жена футболиста Павла Мамаева блогер Алана Мамаева.. Откровенным снимком она поделилась после пластической операции на ягодицы.

Она надела раздельный розовый купальник без лямок и сделала селфи в зеркало. На снимке видно, что бедра Мамаевой стали округлыми. Позднее блогер выложила видео из бассейна с демонстрацией ягодиц.

«Я купаюсь! И швы сухие», — сообщила она подписчикам.

Ранее Мамаева рассказала, что врачи сделали ей лифтинг ягодиц и заменили импланты. Мамаева пояснила, что после похудения у нее началось провисание тканей, поэтому ей потребовалось хирургическое вмешательство.