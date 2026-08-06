Бывший футболист сборной России решил избавиться от элитного жилья в Москве

Бывший футболист сборной России Федор Смолов решил избавиться от дорогой недвижимости в Москве. По сведениям «Mash на спорте», он выставил на продажу квартиру в элитном московском жилом комплексе «Воробьевы горы». Стоимость лота — 150 миллионов рублей.

Отмечается, что спортсмен рассматривает недвижимость как дополнительную инвестицию в будущее. При этом на данный момент он еще проживает в этой квартире, однако уже готовиться съезжать.

О самом объекте недвижимости известно, что это квартира площадью 110 «квадратов» с просторной спальней, мебелью из натуральных материалов, компактной кухней и светлым минималистичным интерьером.

У самого ЖК закрытая территория. Рядом расположен Мосфильмовский пруд, парк, гольф-клуб, магазины и бассейн. Утверждается, что объектом уже заинтересовался один из московских миллионеров.

Ранее Федор Смолов проиграл 1,5 миллиона рублей на финале ЧМ-2026. Он сделал ставку на победу аргентинцев.