Люди
00:17, 14 сентября 2022
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Бывший реставратор Третьяковской галереи раскрыл отношение музея к сотрудникам

Бывший реставратор Третьяковской галереи раскрыл отношение музея к сотрудникам
Фото: Michail Tokmakov / Globallookpress.com

Отношение администрации Третьяковской галереи к своим сотрудникам в беседе с «Мослентой» раскрыл бывший реставратор музея Алексей Валюшок.

«Причиной уйти стало изменение внутреннего, человеческого климата в самой Третьяковке. Понятно, что сейчас все и на всем пытаются заработать. Но в какой-то момент галерея их художественного музея превратилась в коммерческую структуру, где деньги получают совсем не те люди, кто занимаются реставрацией или другими музейными задачами», — объяснил он.

По словам собеседника «Мосленты», сотрудникам галереи платят очень маленькие зарплаты, на которые «практически невозможно выжить». Валюшок отметил, что сам по себе музей — знаковое место, в котором почетно работать, однако работников там совсем не ценят.

Ранее в сети появились подробности скандального дефиле девушек в грязном нижнем белье, прошедшего в Третьяковской галерее в Москве в мае 2017 года.

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