Раскрыты карьерные достижения бывших школьных хулиганов

Карьерные достижения бывших школьных хулиганов раскрыли россияне в опросе сервиса SuperJob. Стало известно, что многие стали директорами и руководителями компаний — как неудовлетворительное оценивают свое поведение в школе 8 процентов из них.

«Чаще нынешних директоров доводили учителей в юношестве лишь те, кто, повзрослев, выбрал работу водителя и охранника», — говорится в исследовании о карьере хулиганов.

При этом люди, которые хулиганили в школьные годы, зарабатывают больше тех, кто вел себя хорошо. Их оказалось 43 процента среди тех, кто зарабатывает от 80 тысяч рублей в месяц. Примерных учеников в этой категории лишь 34 процента.

А самые примерные выпускники сейчас работают учителями, врачами, корректорами, экономистами, медсестрами, юристами, PR-менеджерами и маркетологами.

В исследовании приняли участие 5 тысяч респондентов старше 18 лет из 698 населенных пунктов России.

Ранее россияне определили главные качества школьных учителей. Участники опроса назвали главным их качеством умение говорить с учеником на равных.