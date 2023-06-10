Ценники в московском кафе рассмешили пользователей сети

Неправильно написанные наименования позиций на ценниках в московском кафе рассмешили россиян. Фотографии из торговой точки опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?» На них видны следующие названия блюд: «питса» за 100 рублей, «беляж» и «чебрук» по 60 рублей за штуку (пицца, беляш и чебурек — примечание «Мосленты»).

«Это для прикола, не может такого быть», «Питса за сто рублей? Это слишком дорого», «Ужас. Ни в коем случае в таких палатках нельзя ничего брать. Яд», «Полный бляш», «Это маркетинговый ход. Зато бесплатная реклама», «Мам, питсу», — прокомментировали юзеры.

Ранее москвичи определили самый лучший вид фастфуда во времена СССР. Больше всего человек проголосовали за пирожки.