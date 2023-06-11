Раскрыты цены на открывшиеся на ВДНХ аттракционы
Прокатиться на новых аттракционах на ВДНХ можно за 500 рублей.
Цены на открывшиеся на ВДНХ аттракционы раскрыли администраторы сообщества «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте». Прокатиться на одном можно за 500 рублей. Экспресс-проход без очереди обойдется в 800 рублей за один аттракцион.
«В парке аттракционов "Орион" уже доступны уличные аттракционы: "Лунный экспресс", "Торнадо", "Астродром", "Аэротакси". Еще есть аттракцион с интригующим названием "Дом страха" за 1100 рублей за 30 минут», — пояснили администраторы группы.
«Около 500 рублей за аттракцион. Это так на одного не меньше пяти тысяч уйдет. А с семьей сходить? Половину зарплаты отдать», «Это прям возвращение в детство! Как классно там было в детстве. Молодцы, что снова сделали аттракционы», «До "как раньше" еще далеко», — прокомментировали публикацию юзеры.
Ранее россияне вспомнили цену на самый популярный в СССР аттракцион.