Раскрыты цены на открывшиеся на ВДНХ аттракционы

Цены на открывшиеся на ВДНХ аттракционы раскрыли администраторы сообщества «Топ СВАО г. Москвы» во «ВКонтакте». Прокатиться на одном можно за 500 рублей. Экспресс-проход без очереди обойдется в 800 рублей за один аттракцион.

«В парке аттракционов "Орион" уже доступны уличные аттракционы: "Лунный экспресс", "Торнадо", "Астродром", "Аэротакси". Еще есть аттракцион с интригующим названием "Дом страха" за 1100 рублей за 30 минут», — пояснили администраторы группы.

«Около 500 рублей за аттракцион. Это так на одного не меньше пяти тысяч уйдет. А с семьей сходить? Половину зарплаты отдать», «Это прям возвращение в детство! Как классно там было в детстве. Молодцы, что снова сделали аттракционы», «До "как раньше" еще далеко», — прокомментировали публикацию юзеры.

Ранее россияне вспомнили цену на самый популярный в СССР аттракцион.