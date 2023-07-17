Жителей Подмосковья возмутили цены на одежду для школьников к 1 сентября

На высокие цены на одежду для школьников к началу учебного года пожаловались жители подмосковной Балашихи. В группе «Балашиха Life» во «ВКонтакте» опубликовали чек из московского магазина одежды с суммой почти 39 тысяч рублей только за комплект одежды для мальчика.

«Одевали сегодня ребенка в первый класс! Сразу вспомнила великие цитаты местных комментаторов "на ребенка достаточно 10 тысяч в месяц". Зачем детям вообще положена школьная форма? В ней неудобно, она жаркая», — подписала публикацию автор.