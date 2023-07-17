Жителей Подмосковья возмутили цены на одежду для школьников к 1 сентября
Жители Подмосковья пожаловались на высокие цены на одежду для школьников к 1 сентября.
На высокие цены на одежду для школьников к началу учебного года пожаловались жители подмосковной Балашихи. В группе «Балашиха Life» во «ВКонтакте» опубликовали чек из московского магазина одежды с суммой почти 39 тысяч рублей только за комплект одежды для мальчика.
«Одевали сегодня ребенка в первый класс! Сразу вспомнила великие цитаты местных комментаторов "на ребенка достаточно 10 тысяч в месяц". Зачем детям вообще положена школьная форма? В ней неудобно, она жаркая», — подписала публикацию автор.
Судя по чеку, родители первоклассника покупали одежду в Lapin House. Галстук обошелся им в 790 рублей, брюки — в 4990 рублей, пиджак — в 5490, ремень — в 2490 рублей и так далее. В комментариях местные жители отметили, что в других магазинах можно найти те же позиции по меньшей стоимости.
«Ни в коем случае не говорю, что дети — это минимум расходов, но все же. Я думаю, пиджак мальчику-первоклашке можно найти и дешевле, чем 5500», «Магазин не пробовали другой выбрать? Можно и за 150 тысяч найти костюм, если так рассуждать», «В "Детском мире" отличные цены и хорошее качество. На 10 тысяч можно взять три костюма», «Вы в ГУМе для первоклашки покупали? Ремень за 2,5 тысячи. Решили в школе выделиться? Для чего?» — прокомментировали юзеры.
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