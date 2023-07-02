Цены на парковку в Подмосковье возмутили местных жителей

«Ого, я в центре Москвы за месяц платила шесть тысяч рублей за охраняемую парковку со шлагбаумом. Но это был 2020 год», «В ТЦ на крытом теплом паркинге стоит 3,5 тысячи в месяц», «"Неплохие"у нас цены на парковку. В Некрасовке под мостом плачу за парковку четыре тысячи в месяц», — прокомментировали юзеры.

Ранее кража Lamborghini за 12 миллионов рублей с охраняемой парковки с помощью эвакуатора попала на видео.