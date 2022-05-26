Россиян удивили низкие цены в Duty Free московского аэропорта

Низкие цены в Duty Free Шереметьево удивили россиян. Из-за укрепившегося рубля многие товары на стендах магазинов беспошлинной торговли оказались заметно дешевле, чем на прилавках столицы, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Прокомментировала ситуацию москвичка Светлана, которая на днях вылетала за границу из терминала С московского аэропорта Шереметьево. По ее словам, сейчас пассажирам выгодно делать покупки в магазинах, где цены установлены в евро и привязаны к курсу валют Центробанка.

«Например, мы купили помаду марки MAC со скидкой за 3,9 евро (в магазинах сейчас по 2500 продается), что по текущему курсу составляет около 230 рублей. В городе простая "гигиеничка" сейчас стоит дороже. Удивили также цены на алкоголь, духи», — высказалась очевидица.

Ранее пассажирка лишилась норковой шубы в московском аэропорту стоимостью 200 тысяч рублей. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и восстановили ход событий.

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