Актер Алексей Чадов посадил за руль восьмилетнего сына

«Вот с сынулей поехали прокатиться на лыжах. И Ума с нами, будет охранять. Короче, все нормально», — заявил Чадов.

Ранее поездка 12-летнего сына Айзы Долматовой за рулем автомобиля попала на видео. Экс-супруг блогерши Дмитрий Анохин посадил мальчика перед собой и дал ему порулить. Увиденное вызвало бурную реакцию у фолловеров.