03:35, 07 марта 2023
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Актер Алексей Чадов посадил за руль восьмилетнего сына
Кадр: Telegram-канал «Звездач»
За руль автомобиля посадил восьмилетнего сына Федора российский актер Алексей Чадов. Кадрами из Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) артиста поделился Telegram-канал «Звездач». На пассажирском сиденье авто разместилась собака по кличке Ума.
«Вот с сынулей поехали прокатиться на лыжах. И Ума с нами, будет охранять. Короче, все нормально», — заявил Чадов.
Ранее поездка 12-летнего сына Айзы Долматовой за рулем автомобиля попала на видео. Экс-супруг блогерши Дмитрий Анохин посадил мальчика перед собой и дал ему порулить. Увиденное вызвало бурную реакцию у фолловеров.