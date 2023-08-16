Часть пострадавших от взрыва в Махачкале доставили в Москву

Самолет Ил-76 МЧС России с 16 пострадавшими от взрыва станции технического обслуживания (СТО) автомобилей в Махачкале приземлился в Москве в аэропорту Раменское в ночь на среду, 16 августа. Кадрами поделились в Telegram-канале ведомства.

Благодаря современному оснащению на борту пострадавшим оказывали медицинскую помощь прямо во время полета. Транспортировка прошла успешно.

Ранее стало известно, что число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале возросло до 35 человек. На лечении в больнице находится 62 человека, в том числе 16 детей. Трагедия произошла в столице Дагестана 14 августа.