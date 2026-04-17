Часть праха Плисецкой и Щедрина захоронили в Москве

Церемония захоронения части праха балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина состоялась в Москве на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили 16 апреля в пресс-службе Большого театра России.

Еще в ноябре 2025 года театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа рассказал о том, что часть праха Плисецкой и Щедрина была развеяна над Окой. Такое желание было прописано в совместном завещании супругов. Творческая пара хотела, чтобы их прах соединили и развеяли над Россией.

Майя Плисецкая ушла из жизни в мае 2015 года, Родион Щедрин прожил еще десять лет и умер в августе 2025 года. В браке пара была с 1958 года.

