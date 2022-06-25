Стало известно о местонахождении Анфисы Чеховой

Уехавшая в марте текущего года на Бали Анфиса Чехова вернулась в Россию. О своем местонахождении телеведущая рассказала на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я вернулась в Россию. Несмотря на все сплетни о моей эмиграции. Я никуда не сбежала, и от Родины не отрекалась. Я не патриот, я просто родилась и выросла в России и люблю ее на глубинном уровне, в независимости от политики и условий проживания», — призналась Чехова в своем блоге.

При этом она отметила, что однажды все-таки может уехать жить за границу. «Хотя не исключаю, что однажды могу переехать жить в другую страну, но не от того, что в России плохо, а потому что у меня нет привязанности к одному месту», — рассказала телеведущая.

Ранее стало известно, что дочь певицы Аллы Пугачевой актриса Кристина Орбакайте уехала из России и сейчас находится во Франции.