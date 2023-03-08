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17:21, 08 марта 2023
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Блогер Чекалина отреагировала на обвинения в неуплате налогов

Блогер Чекалина признала вину и пообещала выплатить многомиллионные долги.

Блогер Чекалина отреагировала на обвинения в неуплате налогов
Кадр: @ler_chek

Валерия Чекалина отреагировала на обвинения в неуплате налогов на своей странице в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Блогер признала вину и пообещала выплатить многомиллионные долги.

«По поводу того, что предъявляется нам в обвинениях. Мы готовы погасить имеющуюся задолженность, потому что мы с Артемом ведем бизнес, ведем его честно и за прошлые три года оплатили налогов на 1,5 миллиарда рублей», — заявила Чекалина, отметив, что при ведении любого бизнеса могут возникать ошибки. Блогер подчеркнула, что признает вину и готова выплатить все долги.

Ранее в отношении Чекалиных возбудили уголовное дело по факту уклонения от налогов и пособничестве в этом. Сумма недоимок превысила 300 миллионов рублей. При обысках в доме блогеров нашли восемь килограммов чистого золота 999-й пробы, паспорт США и около 10 паспортов РФ.

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