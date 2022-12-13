Анфиса Чехова ответила на вопрос про вес груди
На вопрос про вес груди ответила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная телеведущая Анфиса Чехова.
«Девушки с большой грудью, вы неадекватно оцениваете свой вес. Для вычисления веса вам нужно пользоваться совсем другой методикой», — заявила она. Чехова предложила женщинам оценивать свой вес после вычета веса груди из общей массы тела. К посту знаменитость прикрепила видео, в котором рассказала, как «взвесить» грудь.
На кухонные весы нужно поставить пустой противень, а на него — наполненную водой миску. В миску нужно опустить грудь. По объему вытесненной из миски в противень воды можно вычислить вес груди, используя специальную формулу.
Телеведущая сообщила, что вес ее груди, рассчитанный таким образом, равен четырем килограммам, а вес тела за вычетом массы груди составляет 56,1 килограмма.
Ранее Чехова рассказала о своей первой профессии. Она объяснила, почему очень хорошо разбирается в косметике.