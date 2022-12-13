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13:18, 13 декабря 2022
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Анфиса Чехова ответила на вопрос про вес груди

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова
Фото: Анатолий Ломохов / Globallookpress.com

На вопрос про вес груди ответила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная телеведущая Анфиса Чехова.

«Девушки с большой грудью, вы неадекватно оцениваете свой вес. Для вычисления веса вам нужно пользоваться совсем другой методикой», — заявила она. Чехова предложила женщинам оценивать свой вес после вычета веса груди из общей массы тела. К посту знаменитость прикрепила видео, в котором рассказала, как «взвесить» грудь.

На кухонные весы нужно поставить пустой противень, а на него — наполненную водой миску. В миску нужно опустить грудь. По объему вытесненной из миски в противень воды можно вычислить вес груди, используя специальную формулу.

Телеведущая сообщила, что вес ее груди, рассчитанный таким образом, равен четырем килограммам, а вес тела за вычетом массы груди составляет 56,1 килограмма.

Ранее Чехова рассказала о своей первой профессии. Она объяснила, почему очень хорошо разбирается в косметике.

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