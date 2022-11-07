Анфиса Чехова показала фигуру в бикини

Фигуру в купальнике показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 44-летняя телеведущая Анфиса Чехова. На опубликованном фото она сидит в позе лотоса на фоне морского пейзажа.

«Невероятная красавица! Богиня красоты! Афродита!», «Красивая», «Купальник супер», — отреагировали на увиденное юзеры.

Один из фолловеров заметил, что Чехова отредактировала снимок. «У вас сзади плитка поплыла. Быть, а не казаться», — написал он. Еще несколько подписчиков звезды обратили внимание на складку на ее животе и предположили, что телеведущая сделала операцию.

Ранее фигуру в купальнике показала 46-летняя звезда телесериала «Кадетство», актриса Елена Захарова. На выложенном в сторис фото она позирует в розовом бикини на берегу моря.