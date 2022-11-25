Анфиса Чехова сняла видео в постели

Телеведущая также продемонстрировала на видео незаживающую рану из-за герпеса на нижней губе и пожаловалась на то, что до сих пор не выбрала платье.

«Вот мужики могут проснуться и пойти вести мероприятие в любом драном виде! А к женщинам предъявляются такие требования! Женщина должна быть и красивая, и бодрая, и умная, и шутить искрометно… Вот как шутить, если я не спала полночи, и у меня болел зуб?» — задалась вопросом она.

Ранее Чехова высказалась об отношении мужчин к лишнему весу женщин. «Когда человек действительно любит, он не замечает недостатков в другом!» — заявила она.