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18:08, 25 ноября 2022
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Анфиса Чехова сняла видео в постели

Анфиса Чехова сняла видео в постели
Скриншот: видео @achekhova

Видео в постели сняла и опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная телеведущая Анфиса Чехова. Она рассказала о неприятностях, которые регулярно случаются с ней в преддверии значимых событий.

«Каждый раз накануне важного мероприятия у меня случается все и сразу. Во-первых, бессонница. В этот раз я не спала из-за больного зуба. А теперь вся помятая, и с этим сложно что-то сделать, никакие патчи не помогут», — поделилась Чехова.

Телеведущая также продемонстрировала на видео незаживающую рану из-за герпеса на нижней губе и пожаловалась на то, что до сих пор не выбрала платье.

«Вот мужики могут проснуться и пойти вести мероприятие в любом драном виде! А к женщинам предъявляются такие требования! Женщина должна быть и красивая, и бодрая, и умная, и шутить искрометно… Вот как шутить, если я не спала полночи, и у меня болел зуб?» — задалась вопросом она.

Ранее Чехова высказалась об отношении мужчин к лишнему весу женщин. «Когда человек действительно любит, он не замечает недостатков в другом!» — заявила она.

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