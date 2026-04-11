Человек погиб при взрыве в многоэтажном доме в Мытищах

В подмосковных Мытищах около 22:20 10 апреля в 17-этажном доме на улице Станционной прогремел сильный взрыв, в результате которого погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает Telegram-канал Shot.

Взрыв, а затем пожар произошли на 11-м этаже, после чего пламя быстро перекинулось на соседние квартиры. Люди выходили на балконы и просили о помощи.

На место оперативно прибыли спасатели и эвакуировали жильцов. Локализовать пожар на площади 70 квадратных метров удалось только к 01:25 11 апреля.

Что стало причиной взрыва -- пока неизвестно, многоэтажный дом не газифицирован.

