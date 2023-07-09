18:02, 09 июля 2023
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Молодой человек разбился на электросамокате в Москве
Молодой человек разбился на электросамокате в одном из районов Москвы.
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»
Молодой человек разбился на электросамокате в одном из районов Москвы. Видео с места ЧП опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».
По имеющимся данным, пострадавший не справился с управлением и перелетел через руль транспортного средства. На кадрах видно, что опорная часть электросамоката от сильного удара треснула пополам. Информации о дальнейшей судьбе пострадавшего пока нет, также ничего не известно о его состоянии.
Ранее очередь из трамваев из-за сбитого в Москве самокатчика попала на видео.