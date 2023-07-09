Молодой человек разбился на электросамокате в Москве

По имеющимся данным, пострадавший не справился с управлением и перелетел через руль транспортного средства. На кадрах видно, что опорная часть электросамоката от сильного удара треснула пополам. Информации о дальнейшей судьбе пострадавшего пока нет, также ничего не известно о его состоянии.

Ранее очередь из трамваев из-за сбитого в Москве самокатчика попала на видео.