23:52, 08 мая 2023
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Найденный в лесу череп животного на палке испугал москвичей
В Тимирязевском лесу в Москве прохожие нашли череп животного на палке.
Фото: Degleex / Unsplash
Череп животного с крупными клыками, насаженный на палку, воткнутую в землю, нашли прохожие в Тимирязевском лесу в Москве. Фотографию находки опубликовали в Telegram-канале «Тимирязевский Москва М125». Жуткая «инсталляция» напугала столичных жителей.
«На неоязыческий символ какой-то смахивает», «Это у нас кого-то отпугивают или, наоборот, призывают?», «Выглядит жутковато», «В нашем лесу уже ничему не удивляешься», — прокомментировали запись москвичи.
Одна из подписчиц канала предположила, что по форме и размерам череп похож на собачий.
Ранее старинный «клад» с помощью металлоискателя нашла певица Ольга Серябкина во время выгула своей собаки в Подмосковье.