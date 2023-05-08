Найденный в лесу череп животного на палке испугал москвичей

Череп животного с крупными клыками, насаженный на палку, воткнутую в землю, нашли прохожие в Тимирязевском лесу в Москве. Фотографию находки опубликовали в Telegram-канале «Тимирязевский Москва М125». Жуткая «инсталляция» напугала столичных жителей.

«На неоязыческий символ какой-то смахивает», «Это у нас кого-то отпугивают или, наоборот, призывают?», «Выглядит жутковато», «В нашем лесу уже ничему не удивляешься», — прокомментировали запись москвичи.

Одна из подписчиц канала предположила, что по форме и размерам череп похож на собачий.

Ранее старинный «клад» с помощью металлоискателя нашла певица Ольга Серябкина во время выгула своей собаки в Подмосковье.