Люди
00:07, 01 октября 2022
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Известный режиссер назвал москвичей черствыми и холодными

Известный режиссер назвал москвичей черствыми и холодными
Фото: Денис Гришкин / Агентство «Москва»

Черствыми и холодными в разговоре с «Мослентой» назвал москвичей известный режиссер Никита Кобелев. Он считает, что размер города напрямую влияет на уровень нравственной глухоты в людях.

«Безусловно эта проблема встречается повсеместно, но отношение людей к друг другу в регионах и огромных мегаполисах сильно разнится. Люди в Москве стали черствыми, суровыми, холодными. Здесь каждый сам за себя, никому не интересны чужие проблемы», — сказал он.

Современную Москву режиссер сравнил с французской провинцией из пьесы Жоэля Помра, постановку по которой Кобелев ставит в Театре Сатиры. Он отметил, что и там, и там люди из года в год стакиваются с одними и теми же сложностями.

Ранее отличительные качества публики на концертах в Москве назвал популярный российский комик Илья Соболев. Он считает, что зрители в столице относятся к юмору более равнодушно, чем в регионах.

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