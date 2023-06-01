Названа главная черта турецкого характера

Доброту и отзывчивость главными чертами характера турок назвала в беседе с «Мослентой» переехавшая в Стамбул москвичка Вика Левина.

«Хорошие и плохие люди есть везде. Когда ты турист, и человек это видит, частенько у него может возникнуть мысль как-то тебя обмануть, на тебе нажиться. Сколько я путешествовала, такое было везде и всегда. Но в Турции я больше встречала добрых и отзывчивых людей», — сказала Левина.

Москвичка также поделилась историей, когда во время проведения онлайн-лекции в ее квартире отключился интернет. Чтобы снова выйти на связь с люди, которые заплатили деньги за встречу, она отправилась в близлежащий отель. Там Левина хотела подключиться к Wi-Fi. Объяснив ситуацию сотрудникам, они все начали помогать гостье, а в итоге главный управляющий даже выделил ей свой кабинет для проведения лекции.

Ранее москвичка раскрыла особенности турецких мужчин.