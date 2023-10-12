Названы притягивающие абьюзеров черты характера

Черты характера, притягивающие абьюзеров, перечислила в беседе с «Мослентой» психолог и сваха Ольга Романив. Она подчеркнула, что под «прессинг» может попасть каждый, однако существуют люди, которые имеют гораздо больше шансов стать жертвами абьюзеров из-за свойственного им поведения.

«Самыми притягательными для абьюзера чертами в другом человеке становятся неуверенность в себе, позиция жертвы и отсутствие внутренней опоры. Кроме того, "хорошие девочки" и "хорошие мальчики" — один из самых идеальных вариантов для абьюзеров, потому что их главной особенностью характера является стремление к идеалу», — сказала она.

Такие личности полагают, что, терпя все унижения и оскорбления в свой адрес, они показывают другому человеку настоящую любовь. В браке «хорошие мальчики» и «хорошие девочки» надеются, что однажды обязательно достучатся до своего партнера, однако это не так, пояснила эксперт.

Кроме того, есть люди, в поведении которых прослеживается очевидная склонность к созависимости. Они настолько поглощены своей любовью, что готовы закрывать глаза на любые недостатки другой стороны. Чаще всего этой особенностью характера страдают женщины, выросшие в неблагополучных семьях и с детства привыкшие наблюдать определенную модель поведения, уточнила Романив.

«Люди с синдромом выученной беспомощности также представляют прекрасное решение для любого абьюзера, если речь идет о семейных отношениях. Личности с заниженной самооценкой убеждены в том, что не приспособлены к самостоятельности (спасибо родителям, практикующим тотальный метод воспитания)», — продолжила психолог.

Романив добавила, что неумение отстаивать личные границы также может привлечь партнера-абьюзера. В таком случае сначала агрессивная сторона старается показать себя понимающей, заботливой и внимательной, но очень скоро начинает практиковать тотальный контроль, заключила она.

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