Экологи оценили опасность пресноводных двухметровых червей для купальщиков

Опасность пресноводных двухметровых червей для купальщиков оценили экологи, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.

Как утверждают специалисты, длинные и тонкие черви неопасны для людей и домашних животных. Они не кусаются и не откладывают в них личинки. Даже случайное проглатывание личинок некритично — они погибнут при попадании в ЖКТ.

«Это черви-волосатики, иначе — нематоморфы. (...) Волосатики живут в пресной воде, любят канавы, в которых можно наблюдать значительные скопления этих животных, нередко образующих клубки из переплетенных взрослых особей», — говорится в сообщении. Экологи утверждают, что в начале июля у нематоморфов начинается период спаривания: именно спаривающихся особей, представляющих шевелящиеся клубки, обычно и замечают люди во время купания.

Также в минэкологии отметили, что жертвами этих червей становятся насекомые вроде кузнечиков, саранчи и крупных жуков.

«Черви являются частью экосистемы, поэтому брать их в руки, выносить на берег или убивать не следует, поводов для беспокойства нет», — заверил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ранее Роспотребнадзор перечислил признаки опасных для купания водоемов. Ведомство предупреждает, если в водоеме плавают утки, гуси, вокруг летают чайки, то это повод отказаться от купания в нем.