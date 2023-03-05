Мясников заявил о способности чеснока предотвращать рак

О способности чеснока предотвращать рак толстого кишечника заявил в своем Telegram-канале известный врач и телеведущий Александр Мясников. Он добавил, что также потребление одной дольки чеснока в день помогает снизить уровень холестерина, о чем говорят диетологи.

«Чеснок может предотвращать полипы толстой кишки и рак толстого кишечника. Во всяком случае World Cancer Research Fund рекомендует потребление чеснока с целью профилактики аденом кишечника», — написал он.

Ранее известный диетолог Гинзбург отмечал, что для облегчения процесса пищеварения, а также стимуляции выработки пищеварительных соков и вывода желчи полезно употреблять ферментообразующие приправы, к которым относятся лук, чеснок, куркуму, перец и жгучий перец.