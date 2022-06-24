В программе Малышевой раскрыли неочевидное свойство чеснока

Врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли неочевидное свойство чеснока. По словам экспертов, употребление этого продукта снижает риск возникновения онкологических заболеваний.

«Когда делали исследование, которое касалось рака, было показано, что всего лишь 30 граммов чеснока в неделю уже является протективной дозой для рака», — рассказал Продеус.

Кроме того, вещество эрготионеин, содержащееся в чесноке, помогает организму усваивать витамин Е. Эрготионеин также способен самостоятельно блокировать свободные радикалы, которые вырабатываются в коже на солнце, способствуют появлению морщин и делают кожу менее эластичной.

Ранее Малышева рассказала о правильном выборе солнцезащитного крема.