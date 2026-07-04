Четверых москвичей оштрафовали за лезгинку у храма

В Москве на 30 тысяч рублей оштрафовали четверых молодых людей, станцевавших лезгинку напротив храма святителя Николая Чудотворца в Кленниках на Китай-городе. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, утром 14 июня семеро москвичей станцевали лезгинку неподалеку от храма на улице Маросейка. Прохожие сняли происходящее, после чего видео появилось в одном из правых каналов. Авторы публикации назвали танцующих «абу-бандитами», а лезгинку — «дикими плясками».

Записью заинтересовались в МВД. На четверых человек составили протокол об осквернении предметов религиозного почитания из-за того, что в кадр попал храм. Водитель автомобиля, из которого играла музыка, заявил в полиции, что у него не было умысла на осквернение религиозных символов, а людей, исполнивших лезгинку, он не знает. Сами танцевавшие утверждают, что не заметили храм.

Ранее пьяного москвича задержали за дебош на территории храма. Задержанный громко выражался нецензурной бранью и угрожал охраннику физической расправой.