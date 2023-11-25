Стоматолог предупредил об опасных последствиях нерегулярной чистки зубов

Об опасных последствиях нерегулярной чистки зубов предупредил в беседе с «Мослентой» стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт, главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян.

«Сразу после чистки зубов на их поверхности снова начинает скапливаться налет. В первые часы отложения не представляют угрозы для здоровья. Однако спустя некоторое время, примерно через двое-трое суток, налет становится агрессивным и опасным, начинает выделять вещества, разрушающие твердые ткани зуба», — сказал специалист.

Постепенно отложений становится все больше, в дальнейшем они вызывают кариес и воспаление десны и костной ткани. Кроме того, существует еще один негативный фактор — токсины, которые поступают в кровь через поверхность десны. По словам Давидяна, ежедневно очищая зубы в домашних условиях, вы нейтрализуете пагубное воздействие налета и не даете ему разрушить свое здоровье.

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