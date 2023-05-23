Эндокринолог назвала способы обойти ложное чувство голода

Менять занятия и и пить воду для борьбы с чувством ложного голода посоветовала в личном Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, оно часто возникает в первое время после перехода на режим правильного питания.

Специалист отметила, что нередко за голод можно принять жажду. Она советует выпивать стакан теплой негазированной воды с утра и не менее двух литров в течение дня.

Павлова рекомендует сохранять между приемами пищи промежуток в три-пять часов. В крайнем случае между завтраком и обедом можно устроить белково-углеводный перекус.

«Например, один банан или яблоко — это не очень полезно (глюкоза и фруктоза, то есть сладкая основа фруктов, приведут к резкому повышению инсулина и голоду), а в сочетании с йогуртом или кусочком сыра — уже куда лучше», — написала она.

По словам Павловой, желание съесть что-то вредное нередко возникает и при умственном напряжении. Чтобы не сорваться, можно отвлечься физической нагрузкой: сделать отжимания от стола, приседания, растяжку или пройти пару пролетов лестницы. Мозг сменит род деятельности и займет себя управлением мышцами.

Справиться с искушением съесть что-то на ночь позволит чистка зубов. Это важно сделать уже в 21:00, и чем паста будет более мятной, тем сильнее отобьется желание поесть, уточнила эндокринолог.

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