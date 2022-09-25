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23:12, 25 сентября 2022
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Вирусолог спрогнозировал время спада заболеваемости COVID-19

Вирусолог спрогнозировал время спада заболеваемости COVID-19
Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Время спада заболеваемости COVID-19 спрогнозировал в беседе с ТАСС главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Летальность вируса невысокая. Это будет тянуться, и уровень заболеваемости постепенно начнет спускаться. Я думаю, что спуск будет отчетливее где-нибудь в ноябре, наверное», — сказал вирусолог.

По словам Альтштейна, сегодня в стране в день примерно 50 тысяч человек заболевают, 100 — умирают. Он отметил, что сейчас Россия находится на верхнем плато по заболеваемости.

Ранее врач оценил возможности эволюции COVID-19 в сторону утяжеления инфекции. Он допустил, что свойства вируса могут измениться в худшую сторону.

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