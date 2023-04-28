Нутрициолог заявила о влиянии цвета посуды на похудение

Имеет значение также вес и цвет столовых приборов, продолжила Яковлева. Так, легкие приборы будут способствовать употреблению большего количества пищи, тяжелые — наоборот, помогут его уменьшить. Лучше использовать ложки и вилки нейтрального цвета.

«Принимайте пищу осознанно, не отвлекаясь, ешьте медленно. Проявляйте уважение к еде, стремитесь к эстетике и красоте при употреблении пищи. Обращайте внимание на сервировку стола, посуду, скатерть», — порекомендовала нутрициолог. Все это будет способствовать получению большего удовольствия от еды и более качественному насыщению, подчеркнула она.

Яковлева добавила, что важно тщательно пережевывать еду, концентрировать внимание на ее вкусе.

«Соблюдение этих простых правил будет влиять на здоровье как желудочно-кишечного тракта, так и организма в целом. Если научитесь получать истинное удовольствие от употребления даже небольших порций, похудеть будет проще», — сказала собеседница «Мосленты».

Ранее три мифа о еде развеяла врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко. В первую очередь она опровергла популярное заблуждение о лечении диабета исключением из рациона добавленного сахара.