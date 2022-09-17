Дизайнер перечислил лучшие цветовые решения для оформления детской

Лучшие цветовые решения для оформления детской комнаты перечислил «Мосленте» концептмейкер, дизайнер свободного пространства, архитектор Александр Осипов. По его словам, в основу лучше выбирать голубые, бежевые и золотые оттенки.

«Эти сдержанные оттенки в интерьере будут уместно смотреться в детской для девочек и для мальчиков. Небесно-голубой цвет прекрасно сочетается с тонами бежевого и золотого. Можно добавить яркие акценты», — сказал он.

Специалист уточнил, что зеленый, голубой и бежевый цвета способны усиливать концентрацию внимания. Отличным решением оформления комнаты для мальчика, по его словам, будет светло-голубой окрас стен и фактурный деревянный пол. Для девочек лучшим цветовым решением Осипов назвал тона бежевого, золотистого и розового.

«Присутствие в интерьере красного, серого и коричневого цветов внесут разнообразие. Детская комната вовсе не обязательно должна быть выдержана в светлых оттенках. Учитывая пожелания ребенка, стены можно оформить в матовом цвете и дополнить тонами темного дерева», — порекомендовал он.

Дизайнер отметил, что окрасы розового, желтого, голубого и салатового цвета поднимут настроение, солнечные оттенки и оранжевые краски — подарят прилив творческого вдохновения, а салатовые, желтые и коричневые тона окажут успокаивающее воздействие.

Ранее Осипов поделился идеями хранения вещей в маленьких квартирах. В первую очередь он порекомендовал покупать мебель небольших размеров.