Россиян предупредили о неочевидной смертельной опасности дачной привычки

О неочевидной смертельной опасности популярной у дачников привычки предупредили врачи в программе терапевта и телеведущей Елены Малышевой «Жить здорово!» на Первом канале. Эксперты пояснили, что во время сжигания листвы на участке у человека может случиться инфаркт.

По словам кардиолога Германа Гендельмана, в дыме содержатся вещества, которые при вдыхании повышают свертываемость крови. Это может привести к образованию тромба в сосуде сердца и инфаркту миокарда с возможным летальным исходом.

Малышева подчеркнула, что больше всех опасности при вдыхании дыма подвершены пожилые люди.

Ранее врач предупредила об опасности пониженной температуры тела.