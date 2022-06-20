Дагестанец призвал московских земляков помочь в восстановлении Махачкалы

Помочь в восстановлении Махачкалы призвал московских земляков на личной странице в запрещенной социальной сети Facebook/Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), сооснователь столичной сети кафе «Дагестанская лавка» Мурад Калаев.

«Наверное, надо начать с того, что Махачкала — это не Дагестан, как и Москва не Россия. Махачкала ужасна и прекрасна, свободна и закрыта, честна и лжива, культурна и богата, но без ценностей и любви к себе, со своим уникальным культурным кодом. Ее нет смысла ругать или судить, она такая, какая есть, и ей плевать на то, что вы о ней думаете», — заявил Калаев.

По словам дагестанца, забавно ведут себя местные жители, побывавшие в местах, «где красивые улицы, контейнеры для раздельного сбора мусора и где все улыбаются и вежливо общаются». Они начинают критиковать свою малую родину, указывая на грязь, грубость, невежество и отсутствие сервиса, чего, по их словам, нет, например, в Москве.

«Мы там бывали, все видели и знаем, что там хорошо, комфортно и красиво и люди все такие правильные и прилежные. Но мы тут без тебя не справимся, землячок», — написал Калаев. Он также посоветовал землякам вернуться в Махачкалу и восстанавливать все, будь-то инфраструктура, сервис или отношения между людьми.

Ранее известный фотограф сравнил Москву с другими мировыми столицами. Российский фотограф Сергей Борисов уточнил, что особенно это ощущается на территории делового района «Москва-Сити».