33-летняя Рита Дакота показала фигуру в купальнике

Фигуру в купальнике на пляжном видео показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Рита Дакота.

В ролике артистка позирует на берегу моря в слитном купальнике белого цвета и прозрачном платье с длинными рукавами и юбкой до пола. Ее волосы распущены, а из аксессуаров она выбрала серьги и солнцезащитные очки с серебристой оправой.

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Ранее Рита Дакота показала целлюлит на «честном фото».