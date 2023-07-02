Дана Борисова пожаловалась на преследующего ее маньяка

На предлагающего ей деньги за фото мужчину пожаловалась в личном аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) телеведущая Дана Борисова.

В сторис она предложила поклонникам задать ей любые интересующие их вопросы и получила сообщение следующего содержания: «Дана 200 евро за фото твой» (орфография и пунктуация автора сохранены. — Примеч. «Мосленты»).

Борисова решила ответить мужчине прилюдно. «Как же ты меня достал… Прости господи… Не успеваю блокировать тебя, маньяк, как ты пишешь с нового аккаунта», — написала она. Как именно телеведущая понимает, что автор сообщений один и тот же человек, она не уточнила.

Ранее Борисова пожаловалась на обострение психического заболевания.