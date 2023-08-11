Дана Борисова в купальнике продемонстрировала несовершенства фигуры

Пляжное фото опубликовала в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Дана Борисова.

«Всегда считала, что простота украшает», — написала знаменитость.

На снимке Борисова позировала, стоя на берегу моря. На ней был надет раздельный купальник черного цвета и аксессуары: подвеска, браслет и кольцо. Телеведущая не стала убирать неровности на коже при помощи фоторедактора.

Ранее 54-летняя Бондарчук показала фигуру в купальнике после прибавки в весе.