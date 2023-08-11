19:39, 11 августа 2023
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Дана Борисова в купальнике продемонстрировала несовершенства фигуры
Телеведущая Дана Борисова опубликовала пляжное фото.
Фото: @danaborisova_official
Пляжное фото опубликовала в сторис на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Дана Борисова.
«Всегда считала, что простота украшает», — написала знаменитость.
На снимке Борисова позировала, стоя на берегу моря. На ней был надет раздельный купальник черного цвета и аксессуары: подвеска, браслет и кольцо. Телеведущая не стала убирать неровности на коже при помощи фоторедактора.
Ранее 54-летняя Бондарчук показала фигуру в купальнике после прибавки в весе.