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Стали известны дата и место похорон Владимира Жириновского

Стали известны дата и место похорон Владимира Жириновского
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Стали известны дата и место похорон умершего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом агентство ТАСС сообщает (https://tass.ru/obschestvo/14307651) со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

По данным агентства, Жириновского похоронят в пятницу, 8 апреля, на Новодевичьем кладбище. Церемония назначена на 14:00. Перед этим состоится прощание с политиком в Колонном зале Дома союзов.

«Лента.ру» вспомнила о том, что в 2014 году в одном из интервью лидер ЛДПР описал процесс своих похорон, представив, что прощание с ним пройдет в Колонном зале Дома союзов, а похоронят его на Новодевичьем кладбище.

О смерти Жириновского в среду, 6 апреля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вскоре данную информацию подтвердили в ЛДПР.

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