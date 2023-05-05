Названа дата начала потепления в Москве

Дату начала потепления в Москве назвала в интервью «Вечерней Москве» ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, погода начнет меняться уже со вторника, 9 мая.

К концу длинных выходных в регион вернется тепло. Уже 9 мая ночные заморозки сменятся плюсовой температурой — до восьми градусов, Днем воздух прогреется до 17 градусов.

После Дня Победа рост температуры воздуха продолжится, добавила метеоролог. «Весна вернется в приличные рамки», — заявила она.

Ранее в Москве и области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.