14:59, 05 мая 2023
1 мин.
Названа дата начала потепления в Москве
Синоптик Позднякова: в Москве начнет постепенно теплеть с 9 мая.
Фото: Артур Новосильцев / Агентство «Москва»
Дату начала потепления в Москве назвала в интервью «Вечерней Москве» ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, погода начнет меняться уже со вторника, 9 мая.
К концу длинных выходных в регион вернется тепло. Уже 9 мая ночные заморозки сменятся плюсовой температурой — до восьми градусов, Днем воздух прогреется до 17 градусов.
После Дня Победа рост температуры воздуха продолжится, добавила метеоролог. «Весна вернется в приличные рамки», — заявила она.
Ранее в Москве и области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.