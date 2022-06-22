Малышева раскрыла неочевидную причину высокого давления

Неочевидную причину высокого давления раскрыли в эфире программы «Жить здорово!» на «Первом канале» известная телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман. По их словам, причиной возникновения гипертонии могут быть проблемы с почками.

«Если почка получает меньше крови, она думает, что кровь теряется, что давление низкое, и вырабатывает массу фактов, чтобы поднять артериальное давление», — сказал Гандельман. По его словам, в этом случае ни один препарат не способен снизить давление.

Малышева объяснила, что при лечении врачи расширяют сосуды почек при помощи стента, и в результате орган начинает получать достаточно крови, давление быстро снижается и приходит в норму.

Ранее теледоктор Александр Мясников предупредил об опасных последствиях приема таблеток от давления.