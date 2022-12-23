Дед Мороз поздравил пациентов детского онкоцентра с автовышки и умилил россиян

«Дед Мороз со Снегурочкой поднялись на автовышке и через окошки больницы поздравили детей», — подписали ролик администраторы канала.

Увиденное умилило россиян. Юзеры поблагодарили актеров за их работу и за то, что они подарили больным ощущение праздника и хорошее настроение.

«До слез! Представляю, какая это радость для них», «Таким маленьким пациентам очень важно верить в чудо», «Очень-очень большие молодцы», «Спасибо вам, люди с большим сердцем», «Здорово, подарили радость! Здоровья деткам», — прокомментировали пользователи сети.

Ранее была названа средняя стоимость новогодних подарков москвичей. Данные получили в результате исследования, в котором приняли участие пять тысяч человек.