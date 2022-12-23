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15:57, 23 декабря 2022
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Дед Мороз поздравил пациентов детского онкоцентра с автовышки и умилил россиян

Дед Мороз поздравил пациентов детского онкоцентра с автовышки и умилил россиян
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы».

С наступающим Новым годом юных пациентов московского областного онкологического центра поздравили актеры, одетые в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

«Дед Мороз со Снегурочкой поднялись на автовышке и через окошки больницы поздравили детей», — подписали ролик администраторы канала.

Увиденное умилило россиян. Юзеры поблагодарили актеров за их работу и за то, что они подарили больным ощущение праздника и хорошее настроение.

«До слез! Представляю, какая это радость для них», «Таким маленьким пациентам очень важно верить в чудо», «Очень-очень большие молодцы», «Спасибо вам, люди с большим сердцем», «Здорово, подарили радость! Здоровья деткам», — прокомментировали пользователи сети.

Ранее была названа средняя стоимость новогодних подарков москвичей. Данные получили в результате исследования, в котором приняли участие пять тысяч человек.

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