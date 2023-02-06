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04:34, 06 февраля 2023
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Названы главные дефициты витаминов в крови россиян

Названы главные дефициты витаминов в крови россиян
Фото: Andres Siimon / Unsplash

Главные дефициты витаминов, обнаруженные в крови россиян, назвала «Мосленте» врач-нутрициолог, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп. По ее словам, прежде всего, это витамин D.

«Мы как врачи сегодня не можем игнорировать дефициты микроэлементов и витаминов. Тот же витамин D, от дефицита которого страдают практически все россияне, что наглядно показала ситуация с коронавирусом. Или дефициты витамина В12 — железодефицитная анемия также не редкое заболевание», — отметила эксперт.

При этом Юзуп предупредила об опасности приема БАДов без контроля врачей. Согласно приведенным врачом исследованиям, только семь процентов россиян сдают анализы перед тем, как назначить себе прием витаминов. В некоторых случаях прием препаратов может привести к опасным проблемам со здоровьем, уточнила медик.

Ране самые важные для женщин витамины перечислила врач-гинеколог, УЗИ-диагност, специалист эстетической гинекологии Меланя Маилян. По ее словам, это витамины A, C, D, E и комплекс витаминов группы B.

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