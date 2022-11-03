Врач перечислил действенные народные методы лечения солью

Действенные народные методы лечения солью перечислил в беседе с «Мослентой» главный врач консультативно-диагностической поликлиники №121, кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников.

«Лечение солью известно с древних времен. Во всем мире неоспоримо эффективно используются источники с минеральными солями для лечения очень большого спектра заболеваний. Используют соль и в народных рецептах. Например, полоскание солью, ванночки с солью, примочки с солью, солевые повязки», — рассказал Тяжельников.

Врач отметил, что соль замедляет рост бактерий. Обезвоживая их клетки, она не дает им размножаться или убивает их. На этом принципе и основаны все действенные рецепты. «Например, промывание носовых пазух и горла солевым раствором во время инфекций для профилактики и при заражении. Это на самом деле полезно. Ведь носоглотка — входные ворота для инфекции, а соль не дает ей распространятся», — объяснил собеседник «Мосленты».

При кишечных расстройствах, обезвоживании нужно пить подсоленную воду, чтобы замедлить вывод жидкости и восполнить ее, продолжил Тяжельников.

«Известна и польза лечения солью таким методом как галотерапия или соляная пещера. Микрочастицы соли глубоко проникают в органы дыхания, оказывая антибактериальный эффект», — добавил он.

Ранее Тяжельников назвал причину сердечно-сосудистых заболеваний у молодых. Врач отметил, что какое-то время назад такие патологии в большей степени наблюдались у людей после 40 лет, однако сейчас пациенты заметно помолодели.