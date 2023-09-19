Психолог назвал основные способы борьбы с осенней депрессией

Основные способы борьбы с осенней депрессией в своем Telegram-канале назвал кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов. В первую очередь преодолеть сезонное аффективное расстройство поможет яркое освещение.

Специалист пояснил, что осенняя хандра появляется в основном в результате сокращения светового дня, что приводит к нарушению выработки мелатонина и серотонина. В этом случае эксперт посоветовал использовать яркое освещение в помещениях, восполнять недостаток витамина Д, усилить физические нагрузки.

Кроме того, необходимо добавлять в рацион продукты, способствующие выработке серотонина: бананы, рыбу, фрукты, орехи, инжир, финики, темный шоколад и сыры. Можно употреблять препараты, которые повышают устойчивость организма к внешним негативным условиям: элеутерококк, женьшень, лимонник.

В качестве вечерних расслабляющих напитков подойдут травяные чаи с мелиссой, ромашкой и мятой, добавил Долгов.

Ранее было раскрыто многомиллионное количество страдающих депрессией россиян.