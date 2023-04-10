Дерматокосметолог предупредил об опасности одежды из синтетики

Об опасности одежды из синтетики для здоровья человека в беседе с «Мослентой» рассказал врач-дерматокосметолог Владимир Ивкин. Он предупредил, что такой текстиль может вызвать раздражение кожи, развитие грибка и проблемы с нервной системой.

«Наша кожа выделяет влагу, которая впитывается и испаряется. Синтетические ткани обладают очень низкой гигроскопичностью, что исключает впитывание влаги. В результате поры закупориваются, циркуляция воздуха нарушается, а теплоизоляционные свойства ткани приравниваются к нулю», — пояснил специалист, отметив, что синтетика также не проводит тепло, поэтому летом в ней жарко, а зимой холодно.

Помимо этого, синтетические ткани часто сопровождает статическое электричество, воздействие которого на нервные окончания кожи не естественны для организма и вызывают раздражение. Из-за этого стимулируется капиллярный кровоток, изменяется сосудистый тонус, в системе возникают перебои. Поэтому люди, у которых в гардеробе преобладает синтетика, чаще страдают от ночных кошмаров, утомления и агрессии, рассказал Ивкин.

«Не стоит забывать и про большое содержание различных химических веществ. Летучие токсичные компоненты в большинстве случаев остаются на материале навсегда, и даже стирка, глажка и сушка не способны полностью очистить ткань. Это может быть очень опасно для больных астмой, людей, склонных к аллергиям и кожным заболеваниям, а также для детей», — продолжил эксперт.

Собеседник «Мосленты» отметил, что, ложась спать на синтетическое постельное белье, можно спровоцировать развитие грибковых заболеваний, так как в таком текстиле концентрация грибка и плесени в разы выше, чем в натуральных волокнах. Особенно опасны в использовании подушки и матрасы, прослужившие не один год. Синтетика может вызвать покраснение, зуд, раздражение и даже приступ, предупредил врач.

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