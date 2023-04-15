Москвич потерял десятки тысяч рублей после общения с «иностранкой»

Житель Москвы потерял десятки тысяч рублей после общения с «иностранкой» на сайте знакомств, сообщает SHOT. В общей сумме он потерял 82 тысячи рублей.

После продолжительного общения женщина предложила 34-летнему россиянину вести совместный бизнес и открыть благотворительный фонд в Москве. На эти цели у нее якобы уже было два миллиона долларов. Новая знакомая сообщила, что для создания фонда ей нужно переправить деньги в столицу и чтобы горожанин их принял, на что он согласился.

В какой-то момент мужчине позвонил сотрудник курьерской службы и сообщил, что для получения посылки ему необходимо оплатить таможенную пошлину в размере 82 тысяч рублей. Россиянин незамедлительно перевел деньги на реквизиты российской карты, но после этого на связь с ним больше никто не выходил. Поняв, что он стал жертвой мошенников, мужчина обратиться в полицию.

Ранее сообщалось, что москвич вложился в криптовалюту и потерял квартиру в центре Москвы.