Одна деталь на фотографии семьи Тепляковых в метро разозлила пользователей сети

Фотографию семьи Тепляковых — юной студентки МГУ Алисы и ее отца Евгения — опубликовали в группе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте». Одна деталь на снимке разозлила пользователей сети — девочка читала в метро большую толстую книгу.

«Даже в метро не дает девочке отдохнуть. Когда уже их лишат родительских прав?», «Какую толстую книгу девочка читает», «Лишили ребенка детства», «Вместо радостного детства, дети отрабатывают родительские амбиции. Этому папе давно пора научиться работать и содержать свою семью, раз он считает себя мужчиной», — прокомментировали юзеры.

На фото видно, что юная студентка усердно читает, а ее отец смотрит на экран телефона.

Ранее Евгений Тепляков сообщил в семейном блоге о получении школьного аттестата его восьмилетним сыном Хеймдаллем.