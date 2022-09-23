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10:49, 23 сентября 2022
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Выживший в ДТП с Пускепалисом водитель раскрыл детали аварии

Выживший в ДТП с Пускепалисом водитель раскрыл детали аварии
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Детали автоаварии, в которой погиб актер Сергей Пускепалис, раскрыл РЕН ТВ выживший в ДТП водитель большегруза DAF. В его машину врезался Ford Пускепалиса.

«Я стоял на своей полосе, все произошло за две секунды. Успел увидеть, как микроавтобус ударился о грузовик, потом его отнесло, он подпрыгнул, словно на трамплине, и полетел мне в лобовое стекло. Меня зажало», — рассказал пострадавший в смертельной аварии мужчина.

Сейчас 56-летний Георгий Августовский находится в медицинском учреждении. У него диагностирован перелом руки и есть подозрение на перелом ребер.

Ранее сообщалось, что актер Сергей Пускепалис погиб в аварии в Ростовском районе. Авария произошла на 201-м километре трассы М-8 «Холмогоры».

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