Детское объявление в Подмосковье умилило пользователей сети

В Подмосковье дети попросили яблоки и конфеты в качестве платы за спектакль. Фотография афиши была опубликована в группе «Типичное Одинцово» социальной сети «ВКонтакте».

«Приглашаем на детский спектакль "9-й подвиг Геракла" на детскую площадку. Вход: со взрослых — яблоко, с детей — конфета», — говорится в тексте объявления.

«Мило», «Чудесные детки», «Умнички какие», «Посмотрите, какие предприимчивые и талантливые дети у нас в Одинцове», «Красавцы», «Какие молодцы», «Прекрасно», — написали пользователи сети.

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